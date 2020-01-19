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Tayfur Havutçu: Camiamızdan özür dileriz
Kasımpaşa

Tayfur Havutçu: Camiamızdan özür dileriz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Trabzonspor karşısında farklı bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Camiamızdan özür dileriz" dedi.

19 Ocak 2020 19:02
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, alınan farklı mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, “Trabzonspor güçlü bir ekip, şampiyonluğa oynayan bir takım. Burası zor bir deplasman. Maçtan önce yaptığımız planda oyunu tutup, yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. İlk 25 dakikada oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Belki final paslarını istediğimiz şekilde değerlendiremedik. Sosa'nın golünden sonra arka arkaya yediğimiz goller var. İlk yarı böyle geçti. İkinci yarının başında kırmızı karttan sonra direncimiz daha da düştü Trabzonspor oyunun hakimiydi. Yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. Futbolun içinde olan şeyler, bu kadar farklı olmasından dolayı üzgünüz. Camiamızdan özür dileriz” dedi. (İHA)
Son güncelleme 19:02 | 19 Ocak 2020
Kasımpaşa tayfur havutçu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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