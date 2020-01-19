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Süper Lig puan durumu: Sivasspor durdurulamıyor! İşte güncel puan durumu…
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Sivasspor durdurulamıyor! İşte güncel puan durumu…

Süper Lig'de ikinci yarısında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün kritik en kiritik mücadelesinde Sivasspor Beşitaş kazanarak koltuğunu perçinledi. Zirve takibini sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor ikinci yarıya üç puanlı başlangıç yaptı. İşte Süper Lig'de 18. hafta puan durumu...

19 Ocak 2020 21:05

Süper Lig’de ikinci devrenin ilk haftası olan 18. hafta, büyük heyecan ile devam ediyor. Ligin zirvesini ilgilendiren maçlarda zirve takibin sürdüren Başakşehir ve Fenerbahçe’nin kazanmasının ardından Galatasaray ve Trabzonspor da haftayı üç puanla tamamladı.

Haftanın en dikkat çeken maçında ise Lider Sivasspor Beşiktaş’ı yenerek hem koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı hem de şampiyonluk yolunda önemli bir rakibine puan kaybı yaşattı. İşte Süper Lig’de puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0 – 1

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 5 – 1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 5 – 1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0 – 2

Antalyaspor-Göztepe: 0 – 3

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6 – 0

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2 – 1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1 – 2

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Son güncelleme 21:37 | 19 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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