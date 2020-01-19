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SON DAKİKA | Marcao Konyaspor maçında yok!
Süper Lig

SON DAKİKA | Marcao Konyaspor maçında yok!

Son dakika... Galatasaray'ın yıldız ismi Marcao, Yukatel Denizlispor mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrası Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

19 Ocak 2020 16:18

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan mücadelede, sarı kırmızılıların Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, 4. dakikada Aissati’ye yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu kartın yanlış olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ise Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik tepkili tezahüratlar yaptı.

Marcao gördüğü bu kart sonrasında Galatasaray’ın Süper Lig’in 19. haftasında oynayacağı Konyaspor mücadelesinde cezalı durumuna düştü.

Son güncelleme 16:21 | 19 Ocak 2020
ceza galatasaray Marcao süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Trabzonspor
18 9 33
5 Alanyaspor
18 9 32
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