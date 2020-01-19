SON DAKİKA | Marcao Konyaspor maçında yok!

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan mücadelede, sarı kırmızılıların Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, 4. dakikada Aissati’ye yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu kartın yanlış olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ise Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik tepkili tezahüratlar yaptı.

Marcao gördüğü bu kart sonrasında Galatasaray’ın Süper Lig’in 19. haftasında oynayacağı Konyaspor mücadelesinde cezalı durumuna düştü.