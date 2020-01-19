Rıdvan Dilmen’den Arda Turan sorusuna cevap: Biraz önce hangi tatlıyı yedik?

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Denizlispor’u 2-1 mağlup etti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, kendisine Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi hakkında Murat Kosova’nın sorduğu soruya ilginç bir yanıt verdi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında “Arda Turan konusu hakkında ne söylersiniz?” şeklindeki soruya “Biraz önce hangi tatlıyı yedik?” dedi. Murat Kosova’nın “Kabak” şeklindeki yanıtının ardından “Arda Turan konusu kabak tadı verdi” ifadesini kullandı.

Arda Turan’ın kazanılması gereken bir futbolcu olduğunu belirten Rıdvan Dilmen “Hassas bir konu. Taraftar da ikiye bölündü. Ben Arda’nın kazanılmasından yanayım. 20 gün takıma katılsaydı iyi olurdu. Net bir şey göremiyorum. Fatih Terim’den veya Mustafa Cengiz’den net bir istek göremiyorum. Fatih Terim talep ederse Mustafa Cengiz alır” dedi.

Falcao’nun maçın son dakikasında savunmaya kadar gelerek top kazanması hakkında ise Rıdvan Dilmen “Falcao maçın sonunda attığı deparla topu kazandı. ‘Burada kalmak istiyorum’ dedi” yorumunda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen’in Galatasaray-Denizlispor maçı hakkındaki yorumu:

“Galatasaray bir kabuk değiştiriyor. Onyekuru ile set oynayamazsın. Emre Akbaba da Falcao’ya müthiş bir yaratıcı pas attı. Belhanda’nın yerine problem çözen bir oyuncu buldu. Kadıköy’e kadar 4 maçta 12 puan ihtimali var. Galatasaray’daki durumu sadece gençleştirme olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bazı futbolcular çabuk ve atletiktir. Nzonzi ağır ve teknik. Seri biraz daha öne gidiyor. Lemina da golcü bir ofansif oyuncu değil.

Fatih Terim ilk yarıda istediği oyunu mevcut kadroyla oynama şansı yoktu. Galatasaray bugün 1-0’ı korumaya geçmedi. Farkı artırmak istedi.

Tabii ki şampiyonluk şansı var Galatasaray’ın. Beşiktaş maçı bittikten sonra şampiyonluk adaylarını birbirine yakın göreceğiz. Bu hafta şampiyon olmak isteyen takımlar kazandı. Hiçbirinin kredisi kalmadı, bunun farkındalar.

Seri, Nzonzi ve Lemina orta sahası hımbıldı. Bunlarla hızlı oyun oynanmazdı. Galatasaray şimdi Falcao’nun yanına forvet arkası buldu.

Galatasaray, Kadıköy’e mininum 40 puanla gitmeli. Kadıköy’e kadar kayıpsız giderlerse en kritik maç olacak. Ancak bu süreçte en zor maç haftaya Konya deplasmanı. İstim üstünde bir Konyaspor var.”