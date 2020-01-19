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MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 0-1 Eskişehirspor | Eskişehirspor’dan altın vuruş!
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 0-1 Eskişehirspor | Eskişehirspor’dan altın vuruş!

Deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olan Eskişehirspor, rakibini tek golle mağlup etti.

19 Ocak 2020 17:37

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü sahasında Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi

Keçiörengücü: Metin, Erdi, Süleyman (Kone dk. 89), Madinda, İshak (Burak dk. 46), Abdulkadir, Soner, Bokila, Samet, Diabang, Cem (Mendy dk. 82)

Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Hüsamettin

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Eskişehirspor: Ekrem (Melih dk. 46), Mevlüt, Alperen, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan (Tolga dk. 65), Furkan, Mehmet Özcan, İbrahim (Onur dk. 78), Kıvanç, Mete, Cemali

Yedekler: Melih, Onur, Hasan, Bedirhan, Tolga, Sezgin, Metehan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Gol: Onur (dk. 88) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Mevlüt, Feyzi (Eskişehirspor), Samet, Madinda (Keçiörengücü)

Son güncelleme 17:52 | 19 Ocak 2020
eskieşhirspor Keçiörengücü
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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