MAÇ SONUCU | Boluspor Osmanlıspor 0-2 | Osmanlıspor deplasmanda kazandı

TFF 1’inci Lig 18’inci hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında Osmanlıspor’a 2-0 mağlup oldu.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Şeker, Oğuz Kağan Çalışır, Ali Can Alp
BOLUSPOR: Yavuz, Hayrullah, Seth Sincere, Adilehou, Hakan, Melih (Dk.59 Mustafa), Arif, Dodo (Dk.71 Mustafa), Gökhan, Halilovic, Delarge (Dk.63 Kubilay)
OSMANLISPOR F.K: Ahmet Eyüp, Oğuz, Mehmet, Atakan Rıdvan, Ali Eren, Beykan (Dk.71 Okan), Blagojevic, Halil İbrahim, Eric (Dk.89 Todorovic), Barış (Dk.90+4 Batuhan), Mertan Caner
GOLLER: Dk. 14 Beykan, Dk. 59 Arif (K.K) (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Delarge, Hayrullaj Bilazer, Gökhan (Boluspor), Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 14′ Osmanlıspor öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Beykan, Ali Eren’in pasında topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Beykan’ın yerden köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
17′ Melih’in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Delarge müsait pozisyonda topa vuramadı. Tehlike uzaklaştırıldı.
56′ Topla buluşan Delarge’nin ceza sahasındaki düzgün vuruşunu kaleci Ahmet Eyüp güçlükle kurtardı. Seken topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
GOL! 59′ Konuk takım farkı ikiye çıkardı. Osmanlıspor´un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.
80′ Ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.
90+2′ Hayrullah’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.