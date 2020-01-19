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Lung neden oynamadığını açıkladı! Elinin son hali…
Süper Lig

Lung neden oynamadığını açıkladı! Elinin son hali…

Kayserispor'un başarılı kalecisi Lung, ligde 5-1 yenildikleri Alanyaspor karşılaşmasında neden forma giyemediğini açıkladı ve elindeki sakatlığın fotoğrafını paylaştı.

19 Ocak 2020 14:55

Hes Kablo Kayserispor’un Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada forma giyemeyen Rumen kaleci Silviu Lung, takımdan ayrılmayı düşündüğü ve bunun için oynamak istemediği yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

Kaleci Silviu Lung, “Kayserispor ile sözleşmem var ve sözleşme sonuna kadar buradayım. Alanyaspor maçında oynamayı çok istedim. Ancak parmağında ağrı çoktu. Son gün kontrol yapıldı. Oynamam riskli denildi ve ben de oynayamadım. Sol el serçe parmağımın durumu ortada. Daha büyük sakatlık olmaması için oynamadım. belki 10 gün yokum. Üzgünüm. En kısa zamanda oynamak istiyorum” dedi.

FOTO: İHA

Son güncelleme 14:55 | 19 Ocak 2020
kayserispor Silviu Lung süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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