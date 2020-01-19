Kazanan daima haklıdır

Rakip ceza sahasında topla buluşmayı iyi başaran Fenerbahçe bu anlayışını Gaziantep'te devam ettirmek için oyuna hızlı başladı ama rüzgâr on bir dakika sürdü.

Gaziantep çok adamla kendi yarı sahasında kalıp çabuk atak düşüncesini benimseyince Fenerbahçe, hücum prensiplerini genel olarak kanat hücum organizasyonlarına döndürdü. Bu tablo iyi gözükmedi ama özellikle sol kanat ve günümüz futbolunda çok önemli olan stoperlerin oyun kurması ilk yarı boyunca vasatın üstüne çıkamadı.

Buna rağmen Vedat Muriqi net pozisyonu değerlendirse maçın senaryosu bambaşka olurdu. Ligin en az topla buluşan takımı Gaziantep, bu maçta da bu geleneğini bozmadı. İkinci yarıya golle başlamak bu maçı kazandım mesajının sahaya yansıması olacaktı. Basit pozisyonda Rodrigues zor olanı başardı ve topu direğe vurdu. Sonraki dakikalarda kritik pozisyonlarda nasıl gol atılacağını gösteren Kruse bana Almanların ünlü golcüsü Miroslav Klose'yi hatırlattı.

Fenerbahçe’nin öne geçmesinden sonraki 7 dakika kısa film yarışmalarındaki dövüş sahneleri gibiydi. Gaziantep hücumu düşününce, Fenerbahçe'nin kısa süre bocalaması pahalıya mal olabilirdi. Bu arada öndesin deplasmanda ve rakibe kontratak pozisyonu veriyorsun… Twumasi golü atsa ne olacaktı? Veya son dakikada VAR'a takılan pozisyon. Gece kâbus olacaktı!

Neyse, perde Vedat Muriqi'in şık golüyle kapandı.

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