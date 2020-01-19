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Son Dakika: İnanılmaz hata ve gol...
Karius’a tepki yağdı! ‘Doğru ise eyvah eyvah!’
Beşiktaş

Karius’a tepki yağdı! ‘Doğru ise eyvah eyvah!’

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada hatalı gol yiyen Alman kaleci Loris Karius'a sosyal medyada tepki yağdı.

19 Ocak 2020 19:35

Süper Lig’in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, henüz 7. dakikada Erdoğan’ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Erdoğan’ın vuruşunda büyük bir hataya imza atan Loris Karius, topu ağlarında gördü. Karius’un son haftalarda yaptığı hatalara bir yenisini eklemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadan Karius’un performansını eleştiren futbolseverler, Alman kalecinin performansına isyan ettiler. Karius, Erzurumspor ile oynanan kupa maçında yediği üç gol nedeniyle de büyük tepki çekmişti.

İşte Twitter kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme 19:35 | 19 Ocak 2020
beşiktaş karius
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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