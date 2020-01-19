Karius’a tepki yağdı! ‘Doğru ise eyvah eyvah!’

Süper Lig’in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, henüz 7. dakikada Erdoğan’ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Erdoğan’ın vuruşunda büyük bir hataya imza atan Loris Karius, topu ağlarında gördü. Karius’un son haftalarda yaptığı hatalara bir yenisini eklemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadan Karius’un performansını eleştiren futbolseverler, Alman kalecinin performansına isyan ettiler. Karius, Erzurumspor ile oynanan kupa maçında yediği üç gol nedeniyle de büyük tepki çekmişti.

İşte Twitter kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Hocam Karius’un sene sonunda 8 milyon €’ya zorunu satın alma opsiyonu varmış doğru ise eyvah eyvah :) — Abdulhamit Akyüz (@CiptaPramata) January 19, 2020

Neyi zorluyorsunuz bilader gayet açık Karius çok kötü kaleci — Hasan Karabağ (@HasanSbag) January 19, 2020

Karius şaka mısın sen ya — Hamza (@hamzaeilhan) January 19, 2020

Karius bizi bitirdin böyle bişey olamaz ya #karius pic.twitter.com/pwUUnfQbPA — Brskrp (@BrsKrp) January 19, 2020

Beşiktaş bu maçı kaybederse karius yüzünden kaybedicek. Erken gelen gol beşiktaşın açık vermesine sebebiyet verecek. — ORTAKLAR TIPS (@OrtaklarTips) January 19, 2020

Saçı uzun olanın kolu kısa olur. bkz: Karius — Tıbbi Atık (@mrbilimadami) January 19, 2020

Karius bi topa uçsana saçın bozuluyor mu merak ettim — Sinyor Çeto ‏ (@sinyorceto) January 19, 2020

Karius'daki istatistiğe bak. Ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç kaleciden biri. — Aykut Diamond (@IDontGiveAF_ck) January 19, 2020

Karius çöp konteynırı misali yine harika bir maç çıkartıyor aferin oğlum — Caner Muslu (@CanerMusluu) January 19, 2020

#karius yer dedim yedi — mahmut önder TASLI (@lidervet52) January 19, 2020

Karius denen kaleci bozuntusunu kesen Teknik direktör benim için iyi antrenördür… — Bülent İRDEM (@IrdemRDEM) January 19, 2020

Karius kaleye gelen ilk tehlikeli atağı gol yiyerek savuşturdu. — Ultras_1903 (@siyahbeyaz__bjk) January 19, 2020

Liverpool’un Beşiktaş’a tarihte attığı 2. kazık Loris Karius. — Lacazette ™️ (@LacazetteLive) January 19, 2020