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Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic’in Türkçe bilmesi beni şaşırttı!
İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic’in Türkçe bilmesi beni şaşırttı!

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takıma yeni katılan Zlatan Ibrahimovic hakkında Alman basınına konuştu. Çalhanoğlu, "Ibrahimovic´in takıma gelmesiyle Milan daha da çekici bir hale geldi. Takımın onun gibi bir lidere ihtiyacı vardı" dedi. Milli futbolcu ayrıca İsveçli yıldızın Türkçe kelimeler bilmesine de çok şaşırdığını söyledi.

19 Ocak 2020 13:35

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, ara transfer döneminde takıma katılan ve ikinci maçında gol atan Zlatan Ibrahimovic’ten bahsetti. Çalhanoğlu, Bild Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda, “Zlatan’ın çok fazla Türk arkadaşı olduğunu öğrendim. Türklerin sıcakkanlı olduğunu ve Türkleri çok sevdiğini söyledi. Türkçe birkaç kelime söyleyerek de beni şaşırttı. Hatta dilimizdeki şarkılar dinlemeyi de sevdiğini söyledi. Benimle ve ülkemle ilgilenmesi beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“ONUN GELMESİYLE MILAN DAHA DA ÇEKİCİ HALE GELDİ”

Ibrahimovic’in Milan’da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren milli yıldız, Zlatan’dan övgü dolu sözlerle bahsederek şunları söyledi: “Ibrahimovic’in Milan’a gelmesiyle taraftarlar oldukça mutlu oldu. Taraftarların yanı sıra benim için de İbrahimovic’in gelmesiyle birlikte bu büyük kulüp daha da çekici bir hale geldi. Takımın onun gibi bir lidere ihtiyacı var. Sadece varlığı bile takım için iyi oldu. Zlatan’ın durumu tartışılmaz. 38 yaşında ama rakiplerini hala korkutabiliyor. Ondan kişisel olarak çok şey öğreniyorum. Bana neler yaptığımı açıkça söylüyor, hatalarımı gösteriyor, kötü yaptığım şeyler hakkında da eleştirilerde bulunuyor.”

Son güncelleme 13:44 | 19 Ocak 2020
Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A milan Zlatan Ibrahimovic
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