Galatasaray’da ilklerin günü! Emre Akbaba 253 gün sonra, yeni transfer Saracchi ve Sekidika ise…

Süper Lig´de ilk yarıyı 27 puanla 7´nci sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya taraftarlarının karşısında start verdi. Ligin ilk yarısını 5-0´lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, Süper Lig´in 18´inci haftasında evinde Denizlispor´u ağırladı.

Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmaya Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Emre Akbaba, Falcao ilk 11´i ile başladı. Rakip Denizlispor ise Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Onazi, Sacko, Olcay, Aissati, Rodallega ilk 11´i ile sahaya çıktı. Denizlispor ile 44 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçların 29´unda galibiyetle, 9 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. 6 karşılaşma ise Denizlispor üstünlüğü ile sona erdi.

TERİM´DEN SON MAÇA GÖRE KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

Terim, son maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısına çıktığı ilk 11´de yer alan kaleci Okan ve Şener´e yer vermedi. Bu oyuncular yerine kadroda Muslera ve Saracchi dahil edildi.

EMRE AKBABA, 253 GÜN SONRA SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun 32´nci haftasında deplasmanda oynana Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve uzun süre tedavisi devam eden Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönmüştü. Kupa maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim, genç yıldıza Denizlispor maçında da forma verdi. Emre Akbaba, 253 gün sonra Süper Lig´de sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar da Akbaba´ya yoğun ilgi gösterdi.

YENİ TRANSFER SARACCHI İLK 11´DE, SEKIDIKA YEDEK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımın yeni transferi Marcelo Saracchi´ye ilk 11´de şans verdi. Lisansı çıkmadığı kupa maçında yer alamayan genç oyuncu, ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı. Öte yandan bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika ise maça yedek olarak soyundu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Karşılaşma öncesi takımlarına büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, soğuk havaya rağmen stadı da büyük ölçüde doldurdu. Saat 16.00´da başlayan mücadele öncesi taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

DHA