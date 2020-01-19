Galatasaray Denizlispor özet! Emre Akbaba ve Falcao GS’ye üç puanı getirdi

Süper Lig’de 18. hafta maçları Galatasaray Denizlispor mücadelesi ile devam etti. Sezonun ikinci yarısını taraftarı önünde açan Galatasaray Ege temsilcisini 2-1 yenmeyi başardı. Maçta gol perdesi 27. dakikada; 253 gün sonra Süper Lig'de maça çıkan Emre Akbaba, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren isim oldu. Asist yeni transfer sol bek Marcelo Saracchi'den geldi. Maçın ikinci yarısında dakikalar 57’i gösterdiğinde Galatasaray Radamel Falcao'nun golüyle 2-0 öne geçti. Asist Jean Michael Seri'den geldi. Denizlispor’un tek golü ise dakika 64’te Muhammet attığı golle geldi.

GALATASARAY DENİZLİSPOR ÖZET İZLE

EMRE AKBABA, 253 GÜN SONRA SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun 32´nci haftasında deplasmanda oynana Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve uzun süre tedavisi devam eden Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönmüştü. Kupa maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim, genç yıldıza Denizlispor maçında da forma verdi. Emre Akbaba, 253 gün sonra Süper Lig´de sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar da Akbaba´ya yoğun ilgi gösterdi.

YENİ TRANSFER SARACCHI İLK 11´DE, SEKIDIKA YEDEK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımın yeni transferi Marcelo Saracchi´ye ilk 11´de şans verdi. Lisansı çıkmadığı kupa maçında yer alamayan genç oyuncu, ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı. Öte yandan bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika ise maça yedek olarak soyundu.