Galatasaray Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS evinde sürpriz istemiyor

Süper Lig’de karşılaşmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta olacağı bilgilerini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte zorlu karşılaşma öncesi son gelişmeler ve maçtan bilgiler…

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Denizlispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen ekranlara gelecek.

GALATASARAY DENİZLİSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

GALATASARAY İLE DENİZLİSPOR 40. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Denizlispor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25-6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu’nda Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 17 hafta sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Denizli ekibi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle aldığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.