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Fenerbahçe’den sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Süper Lig

Fenerbahçe’den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Kritik Gaziantep deplasmanında üç puanla dönen Fenerbahçe'nin, maç sonrası sosyal medya hesabından yapılan paylaşım geceye damga vurdu.

19 Ocak 2020 10:12

Fenerbahçe Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerken, sosyal medyada Vedat Muriç’in Başakşehir maçında oynayabilmek için bilerek ikinci sarı kart gördüğü şeklinde iddialar yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüp aynı saatlerde sosyal medya hesabından gülücük emoji eşliğinde “Senin Muriqi’n yok” paylaşımını yaptı. Bu paylaşım rekor sayıda beğeni aldı.

DEMBA DA’DAN CEVAP

Süper Lig’de 18. haftada Başakşehir’in Malatyaspor’u 4-1 yendiği karşılaşmada sarı kart gören Demba Ba, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüştü.

Kırmızı kart görmesi durumunda cezasını Türkiye Kupası’nda çekme ihtimali olan Demba Ba, Gaziantep FK maçında sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düşen ve sonrasında ikinci kırmızı karttan oyun dışında kalarak cezasını kupadaki Kayserispor maçında çekecek olan Muriqi için paylaşımda bulundu. Demba Ba, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Hmmmm” ifadelerini kullnarak emojiler bıraktı.

Son güncelleme 10:50 | 19 Ocak 2020
Başakşehir Fenerbahçe paylaşım sosyal medya Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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