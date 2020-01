Fatih Terim’den Arda Turan açıklaması: ‘Böyle bir kriz söz konusu değil’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan transferi hakkında net konuştu.

İşte Fatih Terim’in maç sonu açıklamaları:

“Hepimizin hayal ettiği bir oyun var, bu oyuna ulaşmak için çabalıyoruz. İyi oyuna doğru gittiğimizi düşünüyorum ama yine de gereksiz, pozisyonun olmadığı bir yerde gol yedik. Hiçbir zaman oyun anlayışımızdan vazgeçmedik, oyunun kontrolü bizdeydi. 20’ye yakın şutumuz var, birçok atağımız var; sonuçlandırmamızın daha iyi olmasını beklerdim.”

“ZEVKLİ BİR LİG GEÇİRECEĞİZ”

“Artık her maçın final olduğu, her puan kaybının bizi çok üzeceği bir durumda bazı şeyler çok normal olmuyor. Geçen seneden daha çok takım var potada. Sivasspor başta olmak üzere bütün Anadolu takımlarının hakkını vermek gerekiyor. Onların uyanışının, sahadaki mücadelelerinin hakkını vermemiz gerekiyor. Zevkli bir lig geçireceğiz. Galatasaray her zaman kovalayacaktır her zaman iddiasını sürdürecektir.”

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

“Arda Turan ile ilgili fikirlerimi Antalyaspor maçından sonra söyledim. Bu transferle ilgili beni yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Merak etmeyin, bir şey olursa bildiririz. Arda Turan, Galatasaray’ın yatırım yapıp emek verdiği birisi. Ayrılırken kulübe ciddi katkı sağladı. Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci bir şansı hak edecek şeyler yaparız. Arda Turan’a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil.”

