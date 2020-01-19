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Süper Lig

Fatih Aksoy: ‘Taraftarın beni ıslıklamasına kırıldım’

Demir Grup Sivasspor’un geçen sezon ortasında Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fatih Aksoy, "Taraftarın beni ıslıklamasına kırıldım. Biraz Türk oyuncularını desteklesinler" ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2020 22:36

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da Fatih Aksoy, maç sonu İHA’ya değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Sivassapor'a kiralanan Fatih Aksoy, “Devre arasından sonra ritmimizin düşüp düşmeyeceğini merak ediyorduk. Beşiktaş ligin en zor deplasmanlarından birisi belki de. Zor olacağını da biliyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık. Zor olan şeyler bazen güzeldir” dedi. 19 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-2 Demir Grup Sivasspor Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçı ile Süper Lig`de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Nefes kesen maçta kazanan 2-1`lik skorla Sivasspor oldu. 40 puana yükselen Sivasspor, maçı 67`de Uğur`un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi tamamlarken Beşiktaş, ligde son dört maçta üçüncü kez yenildi ve 30 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

Bir pozisyonda Beşiktaşlı oyuncularla yaşadığı gerginlik sonrası olayı anlatan 22 yaşındaki futbolcu, “Benim için zor bir maçtı. Duygusal bir insanım. Hocalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldu bu maça hazırlanmama. O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermemiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın bazı oyuncularını boş bırakırsanız size bela olabilir. Rakibin oyuncusu (Elneny) beni itti, bir kargaşa oldu” dedi.

Aksoy, “Sonra Caner Abi ve Burak Abi ile konuştuk. Onlar benim abim. Hem saha için hem saha dışında benim yanlışlarımı söyleyebilirler. Ama taraftarların tepkisi beni kırdı. Burada çok oyuncu ıslıklandı. Taraftara şunu söylemem lazım, biraz Türk oyuncularına sahip çıksınlar. Ben bu camiaya daha bir şey vermedim, rakip forma ile geldim, ıslıklanmam normal ama biraz kırıldım” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:36 | 19 Ocak 2020
beşiktaş Demir Grup Sivasspor Fatih Aksoy süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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