Emre Akbaba’dan Falcao açıklaması: ‘Falcao ile beraber…’

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, konuğu Yukatel Denizlispor’u 2-1 mağlup ederken uzun süren sakatlığından sonra ligde de formasına kavuşan Emre Akbaba karşılaşmayı değerlendirdi. Bir de gole imza atan yıldız oyuncu, “Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum” dedi.
Forma şansı buldukça daha iyi hale geleceğini ifade eden Emre Akbaba, Falcao ile olan uyumları hakkında ise, “Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun” şeklinde konuştu.