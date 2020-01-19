Emre Akbaba’dan Falcao açıklaması: ‘Falcao ile beraber…’

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, konuğu Yukatel Denizlispor’u 2-1 mağlup ederken uzun süren sakatlığından sonra ligde de formasına kavuşan Emre Akbaba karşılaşmayı değerlendirdi. Bir de gole imza atan yıldız oyuncu, “Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum” dedi.

Fatih Terim`den Arda Turan açıklaması: `Böyle bir kriz söz konusu değil` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan konusunda yönetimle karşı karşıya getirilmek istendiğini dile getirirken, Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Merak etmeyin, bir şey olursa bildiririz dedi. İlgili Haberi Oku

Forma şansı buldukça daha iyi hale geleceğini ifade eden Emre Akbaba, Falcao ile olan uyumları hakkında ise, “Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun” şeklinde konuştu.