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Emre Akbaba’dan Falcao açıklaması: ‘Falcao ile beraber…’
Süper Lig

Emre Akbaba’dan Falcao açıklaması: ‘Falcao ile beraber…’

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve formasına kavuşan Emre Akbaba, 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Konuk ekip Denizlispor ağlarına bir de gol bırakan Emre, "Bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum" dedi ve Falcao ile birlikte oynadıkça uyumlarının artacağını söyledi.

19 Ocak 2020 18:42

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, konuğu Yukatel Denizlispor’u 2-1 mağlup ederken uzun süren sakatlığından sonra ligde de formasına kavuşan Emre Akbaba karşılaşmayı değerlendirdi. Bir de gole imza atan yıldız oyuncu, “Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum” dedi.

19 Ocak 2020 Fatih Terim`den Arda Turan açıklaması: `Böyle bir kriz söz konusu değil` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan konusunda yönetimle karşı karşıya getirilmek istendiğini dile getirirken, Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Merak etmeyin, bir şey olursa bildiririz dedi. İlgili Haberi Oku

Forma şansı buldukça daha iyi hale geleceğini ifade eden Emre Akbaba, Falcao ile olan uyumları hakkında ise, “Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 18:42 | 19 Ocak 2020
Emre Akbaba galatasaray radamel falcao süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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