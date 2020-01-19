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Cengiz attı, Roma kazandı
İtalya Serie A

Cengiz attı, Roma kazandı

Roma, deplasmanda Genoa´yı 3-1 mağlup ederken milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının ilk golünü kaydetti.

19 Ocak 2020 23:13

İtalya Serie A´nın 20´nci haftasında Roma, Genoa´ya konuk oldu. Deplasman ekibi 5´inci dakikada milli oyuncu Cengiz Ünder´in golüyle 1-0 öne geçti. 44´üncü dakikada Biraschi´nin kendi kalesine attığı golle farkı 2´ye çıkartan Roma, 45´inci dakikada Pandev´in golüne engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 74´üncü dakikada Dzeko´nun golüyle farkı yeniden 2´ye yükselten Roma, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Roma´da Cengiz Ünder, 88 dakika oyunda kalırken yerini Bruno Peres´e bıraktı. Bir diğer milli oyuncu Mert Çetin ise 84´üncü dakikada Davide Santon´un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla ligde iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Roma, puanını 38´e yükseltti. Genoa ise 14 puanda kaldı. (DHA)

Son güncelleme 23:15 | 19 Ocak 2020
cengiz ünder roma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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