Cengiz attı, Roma kazandı

İtalya Serie A´nın 20´nci haftasında Roma, Genoa´ya konuk oldu. Deplasman ekibi 5´inci dakikada milli oyuncu Cengiz Ünder´in golüyle 1-0 öne geçti. 44´üncü dakikada Biraschi´nin kendi kalesine attığı golle farkı 2´ye çıkartan Roma, 45´inci dakikada Pandev´in golüne engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 74´üncü dakikada Dzeko´nun golüyle farkı yeniden 2´ye yükselten Roma, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Roma´da Cengiz Ünder, 88 dakika oyunda kalırken yerini Bruno Peres´e bıraktı. Bir diğer milli oyuncu Mert Çetin ise 84´üncü dakikada Davide Santon´un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla ligde iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Roma, puanını 38´e yükseltti. Genoa ise 14 puanda kaldı. (DHA)