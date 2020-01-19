Galatasaray – Denizlispor (Canlı Yayın)

Süper Lig 2019-20 sezonu ikinci yarısının ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Denizlispor’u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 16:00’da başlayan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

GALATASARAY 0-0 DENİZLİSPOR

Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşu ile başladı

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Emre Akbaba, Seri, Ömer, Lemina, Feghouli, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Mariano, Sekidika, Taylan, Emre Mor

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Sacko, Olcay, Rodallega

Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Muhammet, Kadir, Kibong, Asım, Recep, Sedat, Alihan, Oscar

Denizlispor’u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2B), bu galibiyetlerin dördünde rakibine dörder gol attı. Galatasaray ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor (4B 9M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (2-0). Süper Lig’de oynadığı son altı maçtan sekiz puan çıkarabilen Galatasaray (2G 2B 2M), daha önceki dört karşılaşmada dokuz puan toplamıştı (3G 1M).

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