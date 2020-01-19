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Galatasaray – Denizlispor (Canlı Yayın)
Süper Lig

Galatasaray – Denizlispor (Canlı Yayın)

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray Denizlispor karşı karşıya geliyor. Galatasaray Denizlispor maçı canlı yayını ile tüm detaylar SKOR'da. Ayrıca Galatasaray Denizlispor için beIN Sports canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor...

19 Ocak 2020 14:44

Süper Lig 2019-20 sezonu ikinci yarısının ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Denizlispor’u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 16:00’da başlayan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

  • GALATASARAY 0-0 DENİZLİSPOR
  • Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşu ile başladı

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Emre Akbaba, Seri, Ömer, Lemina, Feghouli, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Mariano, Sekidika, Taylan, Emre Mor

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Sacko, Olcay, Rodallega

Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Muhammet, Kadir, Kibong, Asım, Recep, Sedat, Alihan, Oscar

Denizlispor’u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2B), bu galibiyetlerin dördünde rakibine dörder gol attı. Galatasaray ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor (4B 9M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (2-0). Süper Lig’de oynadığı son altı maçtan sekiz puan çıkarabilen Galatasaray (2G 2B 2M), daha önceki dört karşılaşmada dokuz puan toplamıştı (3G 1M).

GALATASARAY DENİZLİSPOR CANLI İZLE

MAÇ BAŞLIYOR

Son güncelleme 16:01 | 19 Ocak 2020
canlı izle canlı yayın denizlispor galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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