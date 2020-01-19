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Beşiktaş tribünlerinde protesto! ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri
Beşiktaş

Beşiktaş tribünlerinde protesto! ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a mağlup olduğu karşılaşmanın son dakikaları siyah-beyazlı tribünlerin protestosuna sahne oldu.

19 Ocak 2020 21:06

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı maçta lider Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca etkili olmakta ve net pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, beklenen futbolundan uzak kaldı. Beşiktaş’ın aldığı mağlubiyet, Vodafone Park’ı dolduran tribünlerin protestosuna sahne oldu. Beşiktaş taraftarları, Abdullah Avcı ve futbolculara tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.

Maçın son bölümüne girilirken tribünlerden önce “Sergen Yalçın” tezahüratları yükseldi. Beşiktaş taraftarları, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın’ı takımın başında görmek istediklerini bir kez daha dillendirmiş oldular. Karşılaşmanın son dakikalarında ise Abdullah Avcı’ya tepki vardı. Beşiktaş taraftarları, “Avcı istifa” diye bağırarak tecrübeli teknik adama olan tepkilerini gösterdiler.

Öte yandan yine Beşiktaş taraftarları, 2-1 kaybedilen maçın ardından Sivasspor’u tribüne çağırıp alkışladılar. (SKOR)

Son güncelleme 21:06 | 19 Ocak 2020
abdullah avcı beşiktaş sergen yalçın sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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