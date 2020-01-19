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Son Dakika: Kırmızı kart çıktı! Maçta üç gol var...
Beşiktaş Sivasspor özet! Kritik 3 puan Sivas’ın… (Maç özeti)
Sivasspor

Beşiktaş Sivasspor özet! Kritik 3 puan Sivas’ın… (Maç özeti)

Haftanın en dikkat çeken maçında Beşiktaş Sivasspor karşı karşıya geldi. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Sivasspor Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı. 67. dakikadan itibaren maç 10 kişi devam eden Sivasspor'un gollerini Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare atarken, Beşiktaş'ın tek golü Adem Ljajic'ten geldi. Beşiktaş Sivasspor maçı özeti...

19 Ocak 2020 20:57

Süper Lig’in 18. haftası Beşiktaş Sivasspor mücadelesine sahne oldu. Zorlu maçta Sivasspor Beşiktaş karşısında 2-1 kazanarak liderlik koltuğunu perçinledi.

Maçta gol perdesi 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un attığı golle açıldı. Beşiktaş Sivasspor’un golüne 33. dakika Adem Ljajic ile karşılık verirken, Sivasspor 45. dakikada Yatabare ile öne geçti. Maçın 67. dakikasında ise Uğur Çiftçi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Sivasspor Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR ÖZET İZLE

KARİUS TEPKİ YAĞDI

Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, henüz 7. dakikada Erdoğan'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Erdoğan'ın vuruşunda büyük bir hataya imza atan Loris Karius, topu ağlarında gördü. Karius'un son haftalarda yaptığı hatalara bir yenisini eklemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadan Karius'un performansını eleştiren futbolseverler, Alman kalecinin performansına isyan ettiler. Karius, Erzurumspor ile oynanan kupa maçında yediği üç gol nedeniyle de büyük tepki çekmişti.

Son güncelleme 20:57 | 19 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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