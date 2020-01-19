Beşiktaş Sivasspor özet! Kritik 3 puan Sivas’ın… (Maç özeti)

Süper Lig’in 18. haftası Beşiktaş Sivasspor mücadelesine sahne oldu. Zorlu maçta Sivasspor Beşiktaş karşısında 2-1 kazanarak liderlik koltuğunu perçinledi.

Maçta gol perdesi 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un attığı golle açıldı. Beşiktaş Sivasspor’un golüne 33. dakika Adem Ljajic ile karşılık verirken, Sivasspor 45. dakikada Yatabare ile öne geçti. Maçın 67. dakikasında ise Uğur Çiftçi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Sivasspor Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR ÖZET İZLE

KARİUS TEPKİ YAĞDI

Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, henüz 7. dakikada Erdoğan'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Erdoğan'ın vuruşunda büyük bir hataya imza atan Loris Karius, topu ağlarında gördü. Karius'un son haftalarda yaptığı hatalara bir yenisini eklemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadan Karius'un performansını eleştiren futbolseverler, Alman kalecinin performansına isyan ettiler. Karius, Erzurumspor ile oynanan kupa maçında yediği üç gol nedeniyle de büyük tepki çekmişti.