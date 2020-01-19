Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta? Ligin zirvesinin gözü BJK Sivas maçında!

Süper Lig’de haftanın en kritik mücadelesinde Beşiktaş Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Sivasspor kazanması halinde en yakın takipçisi ile olan puan farkını korumayı başaracak. Beşiktaş kazanması halinde ise haftayı ilk dört içerisinde tamamlama şansı elde edecek. Peki Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak akşamı lider Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Diaby, Elneny, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Burak Yılmaz

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre Kılınç, Yatabere

SİVASSPOR'UN 3 BÜYÜKLERE KARŞI 82. SINAVI

Lider Sivasspor, Beşiktaş maçıyla birlikte Süper Lig’de 3 büyüklere karşı 82. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızı-beyazlılar, 18 galibiyet elde etti. Süper Lig’de 2005-2006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, yarın Beşiktaş’a karşı ligdeki 28. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, Süper Lig'de bugüne kadar Galatasaray ve Fenerbahçe ile 27'şer kez karşılaştı. ‘3 büyükler’ ile son 14 sezonda ligde yaptığı 81 maçta 18 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.