CANLI | Beşiktaş 0-1 Demir Grup Sivasspor (İlk yarı oynanıyor)

Beşiktaş Demir Grup Sivasspor canlı! Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçı ile Süper Lig’de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde ilk yarıyı dolu dizgin bir performansla 37 puanla lider bitiren Sivasspor, Beşiktaş deplasmanında rakiplerinin kazandığı haftada galip gelerek farkın erimesini önlemek istiyor.

İlk yarıyı 30 puanla noktalayan ev sahibi Beşiktaş ise kazanarak zirveden kopmamanın peşinde. Ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan maçı Sivasspor 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

BEŞİKTAŞ DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Nkoudou, Ljajic, Caner, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Ziya, Erdoğan, Emre, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş’ta kart cezası bulunan Victor Ruiz ile sakatlıkları devam eden Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz bu zorlu karşılaşmada görev yapamıyor. Konuk ekip Sivasspor’da ise kırmızı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernando ve Hugo Vieira forma giyemiyor.