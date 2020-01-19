MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-3 Göztepe

Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı.

Hafta içerisinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibine 4-3 yenilen Göztepe’nin galibiyet gollerini 16. dakikada Halil Akbunar, 36. dakikada Serdar Gürler ve 45+3’te Soner Aydoğdu kaydetti.

Antalyaspor’da kaptan Diego 85. dakikada bir pozisyonda hakeme itiraz ederken kolunu ittiği için ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Pozisyona itiraz eden Antalyaspor yedek kulübesinde Tamer Tuna’nın yardımcısı da kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderildi.

Bu sonuçla Göztepe 26 puana yükseldi ve 8. sırada tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

Gelecek hafta Göztepe yeni stadının açılış maçında Beşiktaş’ı konuk edecek. Antalyaspor ise Denizlispor deplasmanında galibiyet arayacak.