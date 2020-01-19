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MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-3 Göztepe
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-3 Göztepe

Göztepe ligin ikinci yarısına Antalya'da 3 golle başladı. İzmir temsilcisi, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek Beşiktaş maçı öncesinde moral buldu.

19 Ocak 2020 13:09

Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı.

Hafta içerisinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibine 4-3 yenilen Göztepe’nin galibiyet gollerini 16. dakikada Halil Akbunar, 36. dakikada Serdar Gürler ve 45+3’te Soner Aydoğdu kaydetti.

Antalyaspor’da kaptan Diego 85. dakikada bir pozisyonda hakeme itiraz ederken kolunu ittiği için ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Pozisyona itiraz eden Antalyaspor yedek kulübesinde Tamer Tuna’nın yardımcısı da kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderildi.

Bu sonuçla Göztepe 26 puana yükseldi ve 8. sırada tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

Gelecek hafta Göztepe yeni stadının açılış maçında Beşiktaş’ı konuk edecek. Antalyaspor ise Denizlispor deplasmanında galibiyet arayacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Son güncelleme 15:29 | 19 Ocak 2020
Antalyaspor göztepe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 13:30
0
-
3
Göztepe S.K.
Galatasaray
Bugün - 16:00
0
-
0
Denizlispor
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