Abdullah Avcı: ‘Akıl ile duyguyu karıştırdık…’

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında konuğu Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olurken maçın ardından Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, “Akıl ile duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu. Liderle oynuyorduk kazanma arzusu ile duygularımız aklın önüne geçti” dedi.

Oyunda temel hatalar yaptıklarının altını çizen Abdullah Avcı, “Sivasspor ligin en fazla şiddetli koşu yapan takımı. 6 tane, 8 tane karşı tarafa direkt top atarsan, topu alamazsın. İlk yarıyı 1-1 bitirmek istedik, olmadı. İkinci devrede daha fazla aklı ortaya koymaya çalıştık ama bu kez de merkezde kaosa döndü oyun” ifadelerini kullandı.

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“Bir oyuncumuz 6, biri de 8 kez ileri direkt uzun top oynarsa bu oyun bunu kaldırmaz” diyen ve bu problemi çözmeye çalışacaklarını ifade eden Avcı, “Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz” diye konuştu.