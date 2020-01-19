SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dünyanın gözü bu zirvede! Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi açıklanıyor
Abdullah Avcı: ‘Akıl ile duyguyu karıştırdık…’
Süper Lig

Abdullah Avcı: ‘Akıl ile duyguyu karıştırdık…’

Beşiktaş Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, taraftarlardan özür diledi. Oyunu da değerlendiren Avcı, "Akıl ile duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu" ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2020 21:40

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında konuğu Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olurken maçın ardından Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, “Akıl ile duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu. Liderle oynuyorduk kazanma arzusu ile duygularımız aklın önüne geçti” dedi.

Oyunda temel hatalar yaptıklarının altını çizen Abdullah Avcı, “Sivasspor ligin en fazla şiddetli koşu yapan takımı. 6 tane, 8 tane karşı tarafa direkt top atarsan, topu alamazsın. İlk yarıyı 1-1 bitirmek istedik, olmadı. İkinci devrede daha fazla aklı ortaya koymaya çalıştık ama bu kez de merkezde kaosa döndü oyun” ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2020 Beşiktaş tribünlerinde protesto! `Abdullah Avcı istifa` sesleri Beşiktaş`ın sahasında Sivasspor`a mağlup olduğu karşılaşmanın son dakikaları siyah-beyazlı tribünlerin protestosuna sahne oldu. İlgili Haberi Oku

“Bir oyuncumuz 6, biri de 8 kez ileri direkt uzun top oynarsa bu oyun bunu kaldırmaz” diyen ve bu problemi çözmeye çalışacaklarını ifade eden Avcı, “Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz” diye konuştu.

Son güncelleme 21:40 | 19 Ocak 2020
abdullah avcı beşiktaş Demir Grup Sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 19:00
1
-
2
Sivasspor
Caykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR