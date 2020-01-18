Trabzon’da kayıkçı kavgası

Ünal Karaman istifa mı etti, gönderildi mi? Trabzonspor'da yaşanan teknik direktör değişimi uzun süre futbol kamuoyunu ilgilendirmiş, ayrılığın nedenlerine ulaşılamamış ve bu, soru işareti olarak hafızalarda kalmıştır.

Nedenlerine bakalım:

1- Ahmet Ağaoğlu'nun ‘Trabzonspor iyi oynamıyor. Bu futbol yakışmıyor' beyanına çok üzülen Ünal Hoca bütün sorumluluğu üstüne alıp ağır bir demeç vermiş, “Beni yemek isteyenlerin boğazında kalırım” mesajıyla başkanı ve bazı yöneticileri hedef almıştı. Bu beyan, ayrılığa çanak tutmuştur.

2- Trabzon’un ekonomik sorunlarını büyük ölçüde çözen grubun, başlarda istedikleri Ünal Hoca hakkında sürekli “Yetersiz, takımı oynatamıyor. Oyuncu değişiklikleri çok yanlış. Rakiplere göre sistem ve taktik uygulayamıyor” şeklindeki söylemleri istifaya zemin hazırlamış ancak eski yöneticiler araya girince Ünal Hoca ikna edilmiş ve görevine devam etmiştir.

3- Ünal Karaman'ın yönetimle transfer konusunda da görüş ayrılığı olmuş, genç oyuncular ve yapılacak takviyeler konusundaki çatışma, ayrılığı getirmiştir.

Bana göre her iki taraf da yanlış yapmıştır. Sayın başkan, Konya maçından sonra demeç vermeyip Ünal Hoca'yı çağırarak “Takım çok kötü oynuyor, bu futbol bize yakışmıyor” demiş olsaydı, bu sorun başlamazdı. Ünal Hoca da buna karşılık çok ağır demeçler verip başkan ve yönetimi hedef alacak mesajları medyaya vermeyip de konuşarak çözseydi, camia böyle bir problemle karşı karşıya kalmazdı. Çıkarılan gereksiz kriz sonrası hocanın zamansız bir şekilde ayrılması da gerçekleşmezdi.

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