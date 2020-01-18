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Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe ikinci yarıya puanla başladı! İşte güncel puan durumu…
Gaziantep FK

Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe ikinci yarıya puanla başladı! İşte güncel puan durumu…

Süper Lig'de ikinci yarısında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir haftayı galibiyetle tamamlayarak lider Sivasspor'u takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de 18. hafta puan durumu...

18 Ocak 2020 22:06

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası olan 18. hafta, büyük heyecan ile başladı. Haftanın açılış maçında Konyaspor Ankaragücü’nü 1-0 yenmeyi başararak 10 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Ankaragücü ile birlikte ligin en alt sırasına demir atan Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor’a 5-1 ile mağlup oldu.

Ligin zirvesini ilgilendiren maçlarda ise Başakşehir zorlu rakibi Yeni Malatyaspor’u 4-1 gibi farklı skor ile geçerek haftayı Sivasspor’un ardından ikinci sırada tamamlayı garantiledi. Üst sıraları ilgilendiren bir diğer maçta ise Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-0 yenmeyi başardı. İşte Süper Lig'de puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

18. HAFTA MAÇ PROGRAMI

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0 – 1

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 5 – 1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 5 – 1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0 – 0

13.30 Antalyaspor-Göztepe

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Son güncelleme 22:06 | 18 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 20:00
0
-
2
Fenerbahçe
Antalyaspor
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-
Göztepe S.K.
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