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Sumudica’nın gözü 15 puanda! Fenerbahçe’ye karşı…
Süper Lig

Sumudica’nın gözü 15 puanda! Fenerbahçe’ye karşı…

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir takıma karşı oynadık" dedi.

18 Ocak 2020 23:04

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahalarında oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ligin iyi ve formda takımlarından birine karşı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Sumudica, “Şampiyonluk mücadelesi veren güçlü bir takıma karşı oynadık. Zor bir mücadele oldu. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe hiç fırsat vermedik. İkinci yarı golü yedikten sonra, dizilişte değişiklik yapıp baskı altına aldık. Çok ciddi pozisyonlar bulduk. Büyük takımlara karşı bu fırsatları değerlendiremezseniz kazanamıyorsunuz. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. İkinci yarı Fenerbahçe'ye karşı maçı kontrol altında tutmaya çalıştık. Üzgünüm, gelecek hafta 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Ligde matematiksel olarak kalmaya yakınız. İlk yarı iyi puan topladık. Matematiksel olarak hesapladığımızda ligde kalmamız için 15 puana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:04 | 18 Ocak 2020
Gaziantep FK Marius Sumudica süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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