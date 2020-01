Spotify, podcast devi The Ringer’ı satın alıyor!

İsviçreli müzik ve podcast yayıncısı Spotify, spor ve pop kültür sitesi The Ringer’ı satın alma girişimlerine başladı. The Ringer birçok farklı konuda güncel olarak 30’dan fazla podcasti bünyesinde barındırıyor. Satışın gerçekleşmesi durumunda ünlü site, müzik ve podcast yayıncılığı yapan dev şirketin şemsiyesi atlına girecek.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, taraflar masaya henüz oturdu. Dolayısıyla anlaşmaya varılamayabilir. Ancak Spotify yalnızca geçtiğimiz sene podcast alanında 400 milyon dolarlık bir yatırımda bulundu. Şirket bu yatırımları 2020’de de devam ettirmeyi planlıyor. Taraflar Eylül 2019’da Mr. Simmons Hottest Take isimli podcasti tanıtmış ve bu içerik yalnızca Spotify üzerinden yayınlamaya başlamıştı.

The Ringer, ESPN’den tartışarak ayrılan yazar Bill Simmons tarafından kuruldu. Birçok kategoride içerik üreten site, aylık 100 milyondan fazla indirmeye sahip durumda. Site “The Bill Simmons Podcast” ile birlikte The Watch, Binge Mode ve The Rewatchables gibi popüler podcastleri bünyesinde barındırıyor. Buna karşın The Ringer internet sitesi olarak yeterince etkileşim almıyor. Bu alanda ESPN ve Bleacher Report gibi rakiplerinin gerisinde kalan site, daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Yine The Wall Street Journal’a göre The Ringer podcastlerinin değeri 2018’de 15 milyon doları aşmıştı. The Ringer, Amerika’da podcast yayıncılığının öncüsü konumunda yer alıyor. Anlaşma bir şekilde gerçekleşirse Spotify, uzun süredir radyo ve televizyon kanallarının hegemonyası altında bulunan sektörde yeni bir sayfa açabilir.