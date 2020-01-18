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SON DAKİKA | Trabzonspor Ivanildo Fernandes’in sözleşmesi feshetti!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Trabzonspor Ivanildo Fernandes’in sözleşmesi feshetti!

Son dakika... Trabzonspor, Portekizli futbolcusu Ivanildo Fernandes’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo mavili ekip dünde Donis Avdijaj ile yolları ayırmıştı.

18 Ocak 2020 12:06

Trabzonspor'da ayrılıklar sürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasıyla 10 resmi mücadeleye çıkarken, 1 gol kaydetmişti.

AVDİJAJ’TAN SONRA IVANİLDO

Trabzonspor dün Donis Avdijaj’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshetmişti. Bekleneni veremeyen 23 yaşındaki oyuncu ilk devrede 18 resmi maçta forma giydi 1 gol ve 2 asiste imza attımıştı

Son güncelleme 12:57 | 18 Ocak 2020
Ivanildo Fernandes trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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