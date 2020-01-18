SON DAKİKA | Vedat Muriqi Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü ama…

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Fenerbahçe’de Vedat Muriqi gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezasını kupa maçında çekecek ve Başakşehir maçında sahada olacak.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Max Kruse’nin attığı golün asistini yapan Kosovalı forvet, 80. dakikada sarı kart görünce gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Ancak maçın uzatma anlarında rakibinin oyuna hemen başlamasını engelleyen ve topa dokunan Muriqi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu nedenle cezasını hafta içi Türkiye Kupası’nda oynayacakları Kayserispor maçında çekecek olan Muriqi, hafta sonu Başakşehir karşılaşmasında sahada olabilecek.
Medipol Başakşehir’de ise Senegalli forvet Demba Ba, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gördüğü için Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüş oldu.