SON DAKİKA | Vedat Muriqi Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü ama…

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Fenerbahçe’de Vedat Muriqi gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezasını kupa maçında çekecek ve Başakşehir maçında sahada olacak.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Max Kruse’nin attığı golün asistini yapan Kosovalı forvet, 80. dakikada sarı kart görünce gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Ancak maçın uzatma anlarında rakibinin oyuna hemen başlamasını engelleyen ve topa dokunan Muriqi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu nedenle cezasını hafta içi Türkiye Kupası’nda oynayacakları Kayserispor maçında çekecek olan Muriqi, hafta sonu Başakşehir karşılaşmasında sahada olabilecek.

Medipol Başakşehir’de ise Senegalli forvet Demba Ba, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gördüğü için Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüş oldu.

Okan Buruk`tan Demba Ba açıklaması: `Bilerek kırmızı kart görmenin...` Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yeni Malayaspor karşısında oyuncularının performansından çok memnun olduğunu belirterek, İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz dedi. Okan Buruk öte yandan Demba Ba`nın Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesiyle ilgili konuştu. İlgili Haberi Oku