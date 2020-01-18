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SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı öncesi Medipol Başakşehir’e şok!
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı öncesi Medipol Başakşehir’e şok!

Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Demba ba, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

18 Ocak 2020 18:38

Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir’e yıldız forvet Demba Ba’dan kötü haber geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Senegalli golcü, 27. dakikada attığı golle skoru 2-0’a getiren isim oldu. Mücadelenin 60. dakikasında sarı kart gören tecrübeli forvet, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Kırmızı kart görmesi halinde cezasını hafta içi oynanacak kupa maçında çekecek olan Ba, karşılaşmanın 68. dakikasında oyundan alınınca bu ihtimal devre dışı kalmış oldu.

34 yaşındaki forvet bu sezon oynadığı 12 Süper Lig maçında 5 gole ulaşmış durumda.

Son güncelleme 18:52 | 18 Ocak 2020
demba ba Fenerbahçe Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
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