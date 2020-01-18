SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı öncesi Medipol Başakşehir’e şok!

Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir’e yıldız forvet Demba Ba’dan kötü haber geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Senegalli golcü, 27. dakikada attığı golle skoru 2-0’a getiren isim oldu. Mücadelenin 60. dakikasında sarı kart gören tecrübeli forvet, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Kırmızı kart görmesi halinde cezasını hafta içi oynanacak kupa maçında çekecek olan Ba, karşılaşmanın 68. dakikasında oyundan alınınca bu ihtimal devre dışı kalmış oldu.

34 yaşındaki forvet bu sezon oynadığı 12 Süper Lig maçında 5 gole ulaşmış durumda.