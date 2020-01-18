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Euroleague

Shane Larkin Euroleague tarihine geçti! 3 kez üst üste MVP seçildi

Turkish Airlines Euroleague´in 20´nci haftasında Anadolu Efes´in Amerikalı yıldız basketbolcusu Shane Larkin, üst üste 3´üncü kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek Euroleague tarihine geçti.

18 Ocak 2020 14:36

27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider Anadolu Efes´in sahasında ASVEL´İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalarak üst üste 3’üncü kez haftanın MVP’si seçilmeyi başardı.

TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA MVP SEÇİLEN İLK OYUNCU

Shane Larkin, Anadolu Efes’in Euroleague´de 18 ve 19´uncu haftalarda sırasıyla Barcelona ve Olimpia Milano karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP´si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı. (DHA)

Larkin´in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı

Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı

Son güncelleme 14:44 | 18 Ocak 2020
anadolu efes mvp shane larkin Turkish Airlines Euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
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