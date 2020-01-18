Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk” dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “0-0 bitecek maçta 95'te yediğimiz golle mağlup olduk. Üretkenliğimiz yoktu. Özellikle 3. bölgede belki de girdiğimiz pozisyon bile yoktu” dedi.

MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 0-1 Konyaspor | Süper Lig`de ikinci devre başladı! Ankaragücü Konyaspor maçı ile Süper Lig`de 18. hafta ve ikinci devre heyecanı başladı. Konyaspor üç puanı 90+2`de Shengelia`nın golüyle elde etti. Konyaspor ligde 10 maç aradan sonra kazanırken, Ankaragücü`nün ise galibiyet hasreti 12 maça çıktı. İlgili Haberi Oku

Kaplan, “Rakibimiz kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada buldukları gol ile mağlup olduk. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. 15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk. Taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. Belki golü yemesek 1 puan alacaktık. Ama son dakikada yediğimiz gol ile mağlup olduk. Bundan dolayıda son derece üzgünüz” ifadelerini kullandı.