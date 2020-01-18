Manchester City Crystal Palace özet! Cenk Tosun’un golü Manchester City’i yıkmaya yetmedi

Premier Lig 23. hafta maçında Manchester City Crystal Palace karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz haftalarda Everton’dan Crystal Palace’a transfer olan Cenk Tosun yeni takımında ilk 11’de başlayan Cenk Tosun 39. dakika takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Uzun süre maçı önde götüren Crystal Palace’ı üzen gol 83. dakikada Aguero’dan geldi. City bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı. Maçı bırakmayan Manchester City 88. dakikada Augero’nun ikinci golü ile 2-1 üstünlüğü yakaladı. Artık maç bitti gözüyle bakılırken bu kez sahneye Crystal Palace adına Zaha çıktı. 90. dakikasında attığı golle durumu 2-2’ye getirerek maçın sonucunu belirledi. Manchester City Crystal Palace maçı özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

MANCHESTER CİTY CRYSTAL PALACE ÖZET İZLE

CENK TOSUN MANCHESTER CİTY GOLÜ NASIL ATTI?

Maçın 39. dakikasında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu, arka direk bölgesinde kafayla diğer direk önüne dolduruldu. Cenk bombeli gelen topu kafayla uzak köşe dibine bıraktı.

MANCHESTER CİTY CRYSTAL PALACE İLK 11

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, İlkay, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Cenk