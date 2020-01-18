SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arsa çıkışına İmamoğlu’ndan yanıt!
Manchester City Crystal Palace özet! Cenk Tosun’un golü Manchester City’i yıkmaya yetmedi
İngiltere Premier Lig

Manchester City Crystal Palace özet! Cenk Tosun’un golü Manchester City’i yıkmaya yetmedi

Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı maçta Manchester City Crystal Palace karşı karşıya geldi. Seyir zevki üst düzey olan maçta Crystal Palace, Manchester City karşısında Cenk Tosun'un golü 1-0 öne geçti ancak son bölümlerde Aguero'nun golü ile maç 1-1'i yakaladı, ilk golünün bir kaç dakika sonrasında Aguero 2. golü de buldu 2-1 öne geçti. Ancak maçın 90. dakikasında Zaha sahneye çıktı, attığı gol ile durumu 2-2'ye getirerek takımına puan kazandırmayı başardı. İşte Manchester City Crystal Palace maçı özeti...

18 Ocak 2020 19:53

Premier Lig 23. hafta maçında Manchester City Crystal Palace karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz haftalarda Everton’dan Crystal Palace’a transfer olan Cenk Tosun yeni takımında ilk 11’de başlayan Cenk Tosun 39. dakika takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Uzun süre maçı önde götüren Crystal Palace’ı üzen gol 83. dakikada Aguero’dan geldi. City bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı. Maçı bırakmayan Manchester City 88. dakikada Augero’nun ikinci golü ile 2-1 üstünlüğü yakaladı. Artık maç bitti gözüyle bakılırken bu kez sahneye Crystal Palace adına Zaha çıktı. 90. dakikasında attığı golle durumu 2-2’ye getirerek maçın sonucunu belirledi. Manchester City Crystal Palace maçı özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

MANCHESTER CİTY CRYSTAL PALACE ÖZET İZLE

CENK TOSUN MANCHESTER CİTY GOLÜ NASIL ATTI?

Maçın 39. dakikasında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu, arka direk bölgesinde kafayla diğer direk önüne dolduruldu. Cenk bombeli gelen topu kafayla uzak köşe dibine bıraktı.

MANCHESTER CİTY CRYSTAL PALACE İLK 11

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, İlkay, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Cenk

Son güncelleme 19:53 | 18 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 17:00
4
-
1
Yeni Malatyaspor
Gaziantep
Bugün - 20:00
0
-
0
Fenerbahçe
TÜMÜNÜ GÖR