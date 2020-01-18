Manchester City Crystal Palace canlı izle! Cenk Tosun ilk golünü attı!

Premier Lig’de Manchester City Crystal Palace karşı karşıya geliyor.

Bu sezon Liverpool’un gölgesinde kalan Manchester City evinde Crystal Palace’ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip bu sezon çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik almayı başarırken, konuk ekip Crystal Palace ise 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik almayı başardı.

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MANCHESTER CİTY CRYSTAL PALACE İLK 11

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, İlkay, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Cenk