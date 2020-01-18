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Manchester City Crystal Palace canlı izle! Cenk Tosun ilk golünü attı!
İngiltere Premier Lig

Manchester City Crystal Palace canlı izle! Cenk Tosun ilk golünü attı!

Manchester City Crystal Palace Premier Lig 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Cenk Tosun yeni transfer olduğu Crystal Palace formasıyla ilk 11'de Manchester City'e karşı golü buldu. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester City Crystal Palace canlı izle bağlantısı yer alıyor. İşte S Sport canlı yayını...

18 Ocak 2020 17:18

Premier Lig’de Manchester City Crystal Palace karşı karşıya geliyor.

Bu sezon Liverpool’un gölgesinde kalan Manchester City evinde Crystal Palace’ı ağırlıyor. Ev sahibi ekip bu sezon çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik almayı başarırken, konuk ekip Crystal Palace ise 22 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik almayı başardı.

MANCHESTER CİTY CRYSTAL PALACE CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY CRYSTAL PALACE İLK 11

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, İlkay, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Cenk

Son güncelleme 18:43 | 18 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
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