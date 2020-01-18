MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 1-0 Altay

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 28 puana yükselirken, İzmir temsilcisi 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Putsila'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında kale dibinde Leandrinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
65. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kappel'in içeri çevirdiği topla arka direkte buluşan Doğa'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Burak oyun alanına çeldi.
83. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş'un kullandığı köşe atışında kale önünde Muhammed Gönül’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
87. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş'un kullandığı kornerde kale önünde Tarık Tekdal topu ağlara ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Caner Ak xx, Kemal Elmas xx, Furkan Ürün xx
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaattin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen (Yunus Emre Gedik dk. 15), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin, Akabueze (Mücahit Can Akçay dk. 61), Bahadır Taşdelen (Nouri dk. 78), Serkan Göksu, Gimbert
Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Fernandes, Muharrem Öner
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulkadir Bardakçı, Cenk Özkaçar, Doğa İşeri, Hüsamettin Yener (Hakan Demirci dk. 57), Putsila, Leandrinho, Tavares (Kazımcan Karataş dk. 90+2), Yılmaz Özeren (Alhassan dk. 87), Kappel
Yedekler: Emre Koyuncu, Eren Erdoğan, Kutay Yokuşlu, Yasin Palaz, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Gol: Tarık Tekdal (dk. 87) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Doğa İşeri, Hüsamettin Yener, Erhan Kartal, Kazımcan Karataş (Altay)