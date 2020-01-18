Liverpool Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool ManU şifresiz canlı izlenecek mi?

Liverpool Manchester United maçına artık az bir zaman kaldı. İngiltere Premier Ligi’nin 23. haftasında Liverpool Anfiled’da Manchester United’i konuk edecek. Dev mücadele 19 Ocak Pazar günü saat 19.30’da başlayacak. Lig’de liderliğini sürdüren Liverpool, Manchester United maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Futbolseverler ise Liverpool Manchester United maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte dev mücadele hakkındaki tüm detaylar.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 23. haftası iki dev ekibin heyecan dolu mücadelesine sahne olacak. 19 Ocak Pazar akşamı saat 19.30’da başlayacak mücadele Ssport kanalından canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Liverpool, Manchester United’ı iki maçta da mağlup ettiği 2013/14 sezonundan bu yana rakibiyle oynadığı 11 Premier Lig karşılaşmasında bir galibiyet alabildi. (5B,5M)

Manchester United, Ocak 2016’da aldığı galibiyetten bu yana Liverpool’a konuk olduğu dört resmi maçta da kazanamadı. (2B,2M)

Liverpool’un Premier Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Manchester United.(28)

Premier Lig’de 38 maçtır mağlup olmayarak lig tarihinin en uzun üçüncü serisini yakalayan Liverpool’un (33G,5B) rakibi Manchester United, daha uzun iki seriyi de (Arsenal 49, Chelsea 40) sona erdiren ekipti.

Bu sezon Premier Lig’de Liverpool oyuncusu Mohammed Salah’ın (6) ardından en fazla maçta galibiyeti getiren golü kaydeden isim Manchester United forveti Marcus Rashford.(5)