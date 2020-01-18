Kastamonu Belediyespor, Avrupa’da siftah yaptı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu’ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most’u 33-27 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Kastamonu Belediyespor’un 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı. Gruptaki ilk iki maçında Macaristan’dan Schaeffler ve Almanya’nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu Belediyespor, Çekya temsilcisi Banik Most karşısında gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki dördüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 26 Ocak’ta deplasmanda oynayacak.