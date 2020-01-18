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Kastamonu Belediyespor, Avrupa’da siftah yaptı
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Kastamonu Belediyespor, Avrupa’da siftah yaptı

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası A Grubu'nun 3. haftasında oynanan mücadelede Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Banik Most'u sahasında 33-27 yenerek ilk galibiyetini aldı.

18 Ocak 2020 19:29

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu’ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most’u 33-27 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Kastamonu Belediyespor’un 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı. Gruptaki ilk iki maçında Macaristan’dan Schaeffler ve Almanya’nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu Belediyespor, Çekya temsilcisi Banik Most karşısında gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki dördüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 26 Ocak’ta deplasmanda oynayacak.

Son güncelleme 19:29 | 18 Ocak 2020
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası Banik Most EHF Kupası Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
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