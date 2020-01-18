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Kasımpaşa, 19 yaşındaki Berk Çetin’i transfer etti!
Süper Lig

Kasımpaşa, 19 yaşındaki Berk Çetin’i transfer etti!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Almanya'da forma giyen 19 yaşındaki Berk Çetin'i transfer etti.

18 Ocak 2020 21:12

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Borussia Mönchengladbach’ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa kulübünden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach’ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Son güncelleme 21:12 | 18 Ocak 2020
Berk Çetin Kasımpaşa
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
18 9 32
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