Kaçınılmaz son

“Sinekler gölgede oynaşmaya başlarsa, yağmur yağması yakındır” der Almanlar. Bizim Türkiye'de de durum farklı değil. Tıpkı F.Bahçe'de son yaşanan ayrılık gibi… Comolli bir tweet attı, gökyüzünde adeta yıldırımlar çaktı!

F.Bahçe’yi profesyonelce yönetmek adına göreve gelen Ali Koç, Türk futboluna yeni bir kültür kazandıracağı iddiasıyla işe başlayan Daimen Comolli'yi pes ettirdi. Koç, Comolli'ye ihanetinin cezasını vermeseydi, herkes başkanı satmak için sıraya girerdi zaten.

Şimdi akıllara ister istemez şu soru takılıyor: Sistem, hayallere göre mi ülkeye göre mi olmalı? Ali Koç, ülkenin gerçeklerini göz ardı ederek hayallerinin peşinden koştu ancak teknik direktörün üstündeki bir sportif menajer ne yazık ki ülkemize uymadı. Tıpkı Aykut Kocaman'ın Sportif Menajer, Daum'un Teknik Direktör olduğu takımda yaşananlar gibi…… Dedikodu, kavga ve huzursuzluk kaosu da beraberinde getirdi. Terraneo-Perreira ikilisini unutmak mümkün mü? ‘Patron kim' çekişmeleri, ‘kim başkana yakın' dedikoduları sonunda birinin yol ayrımına neden olmuştu. “Gel birbirimize yoldaş olalım, derdimiz ortak olsun beklentimiz aynı olsun yolumuz bir olsun” diyen yok!

LİDER TEK OLUR

Büyük takımlarda teknik direktör ile sportif menajer uyumsuzluğu, daha doğrusu yetki karmaşası beraberinde başarısızlıkları getiriyor. Bunun son örneğini Ersun Yanal-Comolli ikilisi yaşadı. Yapılan transferler kötü çıkınca herkes birbirini suçladı. Comolli'ye, transferden de el çektirilmesi tabuta çakılan son çiviydi. Ya diğer örnekler… Beşiktaş'ta Önder Özen-Slaven Bilic, G.Saray'da Bülent Tulun-Fatih Terim uzun ömürlü olmamıştı. Belki de bu konuda en doğrusunu Mustafa Denizli yapmıştı. Kurt hoca sportif direktör dedikodusunu duyunca hastalığını öne sürerek istifa etmişti.

Başkanlar da teknik direktörler de en iyisini kendilerinin bildiğini düşünüyor. Bu denkleme bir de sportif direktör koyunca sistem çöküyor. Büyük liderler tek yetkili olmak ister. Ya liderinize saygı duyacaksınız ya da yönetebileceğiniz bir teknik direktör ile çalışacaksınız. Gerisi sadece kaçınılmaz sonucu uzatmak oluyor Türkiye'de.

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