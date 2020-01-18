SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu: Kamuda liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe zorlu deplasmanda üç puan arıyor
Gaziantep FK

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe zorlu deplasmanda üç puan arıyor

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ile iki ekip Süper Lig ikinci yarındaki ilk mücadelesine çıkıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta 5-0 galip gelmeyi başaran Fenerbahçe bu kez deplasmanda kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses maçta yer alamayacak. Peki Gaziantep FK Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ocak 2020 16:04

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının ilk haftası Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ligin ilk devresinde 5-0 galip geldiği Gaziantep FK’yı ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi. Fenerbahçe ise şu ana dek sadece Simon Falette transferini gerçekleştirdi.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Gaziantep: Günay, Oğuz, Tosca, Kana Bıyık, Papy, Morais, Diarra, Jeferrson, Chibsah, Twumasi, Kayode

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

Son güncelleme 16:04 | 18 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 14:00
5
-
1
Kayserispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 17:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR