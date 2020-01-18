Gaziantep FK Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe zorlu deplasmanda üç puan arıyor

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının ilk haftası Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ligin ilk devresinde 5-0 galip geldiği Gaziantep FK’yı ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi. Fenerbahçe ise şu ana dek sadece Simon Falette transferini gerçekleştirdi.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Gaziantep: Günay, Oğuz, Tosca, Kana Bıyık, Papy, Morais, Diarra, Jeferrson, Chibsah, Twumasi, Kayode

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç