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CANLI | Gaziantep FK-Fenerbahçe
Süper Lig

CANLI | Gaziantep FK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında perdeyi Gaziantep'te açıyor. Sarı-lacivertliler, lider Sivasspor'un Beşiktaş ile karşılaşacağı haftada mutlak 3 puan istiyor! Mücadelenin tüm detayları SKOR'da olacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

18 Ocak 2020 18:45

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep Fk ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isteyen ve zirveden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, rakibini ligin ilk haftasında 5-0 mağlup etmişti.

Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın başlama saati ise 20.00… Fenerbahçe bu maç öncesinde 31 puanla 5. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 24 puanla 9. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kadoye, Kenan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Erten, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Zanka

Gelecek hafta Kadıköy’de şampiyonluk yarışındaki iddialı rakiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile golcü Vedat Muriqi sarı kart sınırında bulunuyor.

Kanarya'da sakat olan Sadık, Zajc, Hasan Ali ve Moses forma giyemeyecek. Gaziantep'te ise Muğdat, Tetteh, Furkan ve Mehmet sakat, Güray ise cezalı.

MAÇ BAŞLIYOR

Son güncelleme 19:03 | 18 Ocak 2020
Fenerbahçe Gaziantep FK süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
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