CANLI | Gaziantep FK-Fenerbahçe

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep Fk ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isteyen ve zirveden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, rakibini ligin ilk haftasında 5-0 mağlup etmişti.

Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın başlama saati ise 20.00… Fenerbahçe bu maç öncesinde 31 puanla 5. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 24 puanla 9. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kadoye, Kenan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Erten, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Zanka

Gelecek hafta Kadıköy’de şampiyonluk yarışındaki iddialı rakiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile golcü Vedat Muriqi sarı kart sınırında bulunuyor.

Kanarya'da sakat olan Sadık, Zajc, Hasan Ali ve Moses forma giyemeyecek. Gaziantep'te ise Muğdat, Tetteh, Furkan ve Mehmet sakat, Güray ise cezalı.