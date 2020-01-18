Gaziantep Fenerbahçe maç özeti izle! Fener deplasmanda güldü!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep’e konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikasında gülen taraf Fenerbahçe olurken, maçtaki karşılıklı pozisyonlar heyecan yarattı. Gaziantep FK Fenerbahçe maçının geniş özetini, golleri ve önemli dakikalarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe’de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga’nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı. 7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson’un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi. 9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre’nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı. 31. dakikada Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay’da kaldı. 40. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

İHA-DHA

SON DAKİKA | Fenerbahçe`ye Vedat Muriqi`den kötü haber! Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe`nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart sonrasında gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku