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Son Dakika: Gaziantep'te Vedat Muriqi'nin gecesi!
Gaziantep Fenerbahçe maç özeti izle! Fener deplasmanda güldü!
Süper Lig

Gaziantep Fenerbahçe maç özeti izle! Fener deplasmanda güldü!

Süper Lig'de bu akşam Gaziantepspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı heyecan dolu mücadelede goller 51. dakikada Max Kruse ve 90+3'te Vedat Muriç'ten geldi. Gaziantep Fenerbahçe maçının özet görüntülerini, golleri ve karşılaşmadan önemli anları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Gaziantep Fenerbahçe maç özeti ve tüm detaylar.

18 Ocak 2020 22:06

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep’e konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikasında gülen taraf Fenerbahçe olurken, maçtaki karşılıklı pozisyonlar heyecan yarattı. Gaziantep FK Fenerbahçe maçının geniş özetini, golleri ve önemli dakikalarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe’de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga’nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı. 7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson’un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi. 9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre’nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı. 31. dakikada Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay’da kaldı. 40. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

İHA-DHA

18 Ocak 2020 SON DAKİKA | Fenerbahçe`ye Vedat Muriqi`den kötü haber! Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe`nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart sonrasında gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:06 | 18 Ocak 2020
Fenerbahçe futbol gaziantep süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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