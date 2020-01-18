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Galatasaray’dan Henry Onyekuru açıklaması! Son durumu…
Süper Lig

Galatasaray’dan Henry Onyekuru açıklaması! Son durumu…

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Denizlispor maçının son antrenmanını yaparken sıtma rahatsızlığı ile boğuşan Henry Onyekuru son durumu hakkında bilgilendirilme yapıldı.

18 Ocak 2020 17:43

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18 haftasında Denizlispor ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direkt Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sıtma hastalığı nedeniyle takımdan uzak olan Henry Onyekuru, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncunun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecek.

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Son güncelleme 18:29 | 18 Ocak 2020
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