Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: ‘TFF’den yanıt geldi, şu an transfer yapamıyoruz’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçından sonra açıklamalarda bulunurken bankalarla yaptıkları anlaşmanın lisans kurulu tarafından kısmen kabul edilmediğini dile getirdi. “Talebimiz Tahkim Kurulu tarafından kısmen kabul edildi, kısmen edilmedi” diyen Ali Koç, sarı lacivertlilerin bugün itibari ile transfer yapamadığını dile getirdi.

İşte Ali Koç’un yaptığı önemli açıklamalardan satır başları; “Bizim yaptığımız başvuruyu kısmen kabul ettiler. Bizim için belirlenen rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Gazetelerde yazdığı gibi limit arttı transfer yapıyoruz söz konusu değil. Bize karşı yapılan tutumu anlayamıyoruz. TFF’nin kararı bize bize dün gece iletildi. Talebimiz kısmen kabul edildi, kısmen de edilmedi. Bu iş Fenerbahçe’nin önü nasıl açılmaz diye bir intiba bırakıyor bizde. Lisans kurulu zor bir iş aldı. Talimatnameyi olduğu gibi değerlendirmek durumundalar.

“ANLAŞMA KABUL EDİLSEYDİ…”

“Ancak bizim yaptığımız başvurular, kurallara göre de kabul edilmemesi için hiçbir nedeni olmayan, iki ayrı bankayla yaptığımız münferit anlaşmalar. Son durağımız tahkim. Gözünün üstünde kaşın var intibası var bizde. Niye bu şekilde yaklaşılıyor anlamakta güçlük çekiyoruz. Anlaşmamız kabul edilseydi 40-50 milyon TL’lik harcama limitimiz artacaktı.”

“3-4 KİŞİ YOLLAYACAĞIZ…”

“Kalabalık olan mevkide 3-4 kişi yollayacağız bunu da göreceksiniz, belki sol beke transfer yapacağım. İhtiyacımız olan mevkiye oyuncu almış olacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitmiş olacağız. Ama böyle olunca manevra alanı bırakılmıyor.”

“FENERBAHÇE BUGÜN İTİBARİYLE TRANSFER YAPAMIYOR”

“Televizyon kanallarına çıkıp durumu anlatmamız lazım. Artık dayanılmayacak duruma geldi. Geçen hafta karar verselerdi Tahkim Kurulu’na daha erken gidecektik. İnanıyorum ve umuyorum ki Tahkim çabuk toplanır. İhtiyaç halinde toplanıyor. Bu konu acil bir gözle ele alındığında hakkımızın verilmesi için dua ediyoruz. Bir şekilde baskı altında da tutuluyor. Gerek Tahkim Kurulu gerek TFF. Bugün itibariyle Fenerbahçe transfer yapamıyor.”