SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu: Kamuda liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız
Erol Bulut: Daha iyisini yapabilirsek daha iyisini yapmaya çalışacağız
Süper Lig

Erol Bulut: Daha iyisini yapabilirsek daha iyisini yapmaya çalışacağız

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, maçtan önce hedefledikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

18 Ocak 2020 17:32

Alanyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 5-1'lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan önce hedefledikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Maça iyi başladık ama ondan sonra ilk yarının ortalarında 2-3 tane gol pozisyonu verdik. Çünkü hücum hattıyla savunma arasındaki ara biraz açıldığından iyi kapatamadık. Ondan dolayı da ilk yarı rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Tabi kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve nitekim de 5-1'lik galibiyet aldık. Biz ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu da başardık. İnşallah bu doğrultuda da bundan sonraki maçlara devam ederiz” şeklinde konuştu.

Alanyaspor'un ligin ikinci yarısındaki hedefleriyle ilgili de konuşan Bulut, “Sezon başında söylediğim sözlerin aynısını söyleyeceğim. Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir pozisyonda bitirmek istiyorum. Bu da ilk 8 içerisinde yer alıyor olabilmek. Daha iyisini yapabilirsek daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca galibiyetimizi dün doğum günü olan kızıma armağan ediyorum” diye konuştu.

Son güncelleme 17:32 | 18 Ocak 2020
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Alanyaspor
18 9 32
4 Trabzonspor
17 9 32
5 Fenerbahçe
17 9 31
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 14:00
5
-
1
Kayserispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 17:00
2
-
0
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR