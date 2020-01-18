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Emre Belözoğlu: Bizden bekleneni vermek istiyoruz
Süper Lig

Emre Belözoğlu: Bizden bekleneni vermek istiyoruz

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2020 22:17

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0 yenen Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Emre, camiaya sezon sonunda şampiyonluk hediye etmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Maça genel anlamda hükmetmek isteyen taraf bizdik. Genelde bizi bekleyen bir takım olacağını biliyorduk. Sahaya iyi dağıldığımızda iyi pozisyonlar bulduk. Aksi olunca da pozisyon bulamadık. İkinci yarıya iyi başlamamız önemliydi. Önümüzde 3-4 haftalık zor bir fikstür var. İnşallah sezon sonunda camiamızın bizden beklediği şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz.

Jailson ile çarpıştık. Gözümde morluk var ama sıkıntı yok. Pozisyondan 10 dakika sonra görmede biraz sıkıntı yaşadım ama devre arasında tedavi uyguladılar. Sıkıntı yok.”

Son güncelleme 22:17 | 18 Ocak 2020
emre belözoğlu Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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