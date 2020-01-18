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Arda Turan’dan flaş açıklama! ‘Fatih Hoca’dan haber bekliyorum’
Süper Lig

Arda Turan’dan flaş açıklama! ‘Fatih Hoca’dan haber bekliyorum’

Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra boşta olan deneyimli futbolcu “Gelen tekliflerin hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca ‘Bekle’ dedi, bekliyorum. Ben Galatasaray’ın evladıyım. Para önemli değil, Galatasaray önemli” dedi

18 Ocak 2020 09:29

Başakşehir ile bağlarını koparan ve geleceği belirsiz olan Arda Turan, kariyeri ile ilgili en önemli açıklamalardan birini Korkusuz gazetesi yazarı Gökmen Özdenak'a yaptı. Uzun süredir bireysel çalışmalar yaptığını dile getiren yıldız futbolcu, Özdenak'a “Birçok teklif geldi ancak bunların hiçbirini değerlendirmedim. Fatih Hoca ‘Bekle' dedi ve bekliyorum. Ben G.Saray'ın evladıyım. Para önemli değil, G. Saray önemli. Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için can atıyorum” dedi.

Fotoğraf: Depophotos

EL ÖPTÜ, ÖZÜR DİLEDİ

Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek Arda “Transferim gerçekleşirse Fatih Hocamı ve büyük Galatasaray taraftarını mahcup etmem. Galatasaray'a hizmet etmek için her şeyi yaparım. Galatasaray'ın başarıları için savaşırım. Kalbim her zaman Galatasaray'la atıyor” dedi. Son dönemde saha içinden çok saha dışında yaptıkları gündeme gelen Arda Turan, 22 Kasım'daki Galatasaray- Başakşehir maçından önce yedek kulübesinde Terim'in elini öpmüş ve buzları eritmişti.

Son güncelleme 09:32 | 18 Ocak 2020
arda turan fatih terim galatasaray transfer
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