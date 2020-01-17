SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Halk harcamaları kısınca, ÖTV ve KDV gelirleri dip yaptı... 83.2 milyarlık vergiyi kriz vurdu
Xavi Hernandez: Barcelona’yı reddettim!
İspanya La Liga

Xavi Hernandez: Barcelona’yı reddettim!

İspanya Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden biri olan Xavi Hernandez, Barcelona'dan gelen teknik direktörlük teklifini kabul etmediğini doğruladı.

17 Ocak 2020 08:01

Barcelona efsanesi Xabi Hernandez, kulüpten gelen teknik direktörlük teklifini neden kabul etmediğini açıkladı. El Mundo Deportivo’ya konuşan Xabi Hernandez, “Eric Abidal ve Oscar Grau ile buluştum. Bana Barcelona teknik direktörlük görevini önerdiler. Ancak, kabul etmedim. Çünkü, henüz çok erken. Barcelona hayalim devam ediyor ancak bu gelecekte, hazır olunca gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

“QUIQUE SETIEN’İ SEVİYORUM”

Barcelona’nın yeni teknik direktörü Quique Setien hakkında görüşü sorulan Xavi, “Barcelona’nın yeni teknik direktörünü seviyorum. Çalışma stili ve oyun anlayışını beğeniyorum. Umarım çok başarılı olur.” cevabını verdi. Xavi, Barcelona formasıyla birlikte 1998’den 2015’e kadar 767 maça çıktı ve toplamda 25 kupa kazandı. (Sporx)

Son güncelleme 08:01 | 17 Ocak 2020
barcelona xavi hernandez
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
Yarın - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR