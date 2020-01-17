Xavi Hernandez: Barcelona’yı reddettim!

Barcelona efsanesi Xabi Hernandez, kulüpten gelen teknik direktörlük teklifini neden kabul etmediğini açıkladı. El Mundo Deportivo’ya konuşan Xabi Hernandez, “Eric Abidal ve Oscar Grau ile buluştum. Bana Barcelona teknik direktörlük görevini önerdiler. Ancak, kabul etmedim. Çünkü, henüz çok erken. Barcelona hayalim devam ediyor ancak bu gelecekte, hazır olunca gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

“QUIQUE SETIEN’İ SEVİYORUM”

Barcelona’nın yeni teknik direktörü Quique Setien hakkında görüşü sorulan Xavi, “Barcelona’nın yeni teknik direktörünü seviyorum. Çalışma stili ve oyun anlayışını beğeniyorum. Umarım çok başarılı olur.” cevabını verdi. Xavi, Barcelona formasıyla birlikte 1998’den 2015’e kadar 767 maça çıktı ve toplamda 25 kupa kazandı. (Sporx)